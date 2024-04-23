Бывший игрок «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионстве миланской команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

- Самое главное, что «Интер» выиграл титул в дерби. Было видно, что для игроков важно стать чемпионами именно в игре с «Миланом» . В этом большая заслуга Симоне Индзаги, он смог внушить футболистам важность этой игры.

- Что более ценно: чемпионство или выход в финал Лиги чемпионов?

- Финал Лиги чемпионов много дал этой команде и помог стать чемпионом, но в любом случае важнее титул. «Интер» был очень хорош в этом сезоне, эта команда и Симоне Индзаги войдут в историю.