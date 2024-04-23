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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» предложил работу Пиоли, известны сроки контракта и зарплата

23 Апреля 2024 • 12:20 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли без сомнений покинет команду по окончании сезона. У специалиста не будет времени на передышку, он уже этим летом возглавит «Наполи». Об этом стало известно II Mattino.

По данным источника, владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложит Пиоли двухлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Со своей стороны, Пиоли, поставил неаполитанский клуб в режим ожидания, поскольку итальянский специалист обеспокоен климатом внутри команды после неудачного сезона. Известно, что Пиоли не хочет брать паузу в карьере и единственное место, где он может продолжить карьеру – Неаполь.

Однако, тренеру ещё нужно расторгнуть контракт с «Миланом», а он истекает только в 2025 году.

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