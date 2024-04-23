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Чемпионат Италии. Серия А

Одноклубник Миранчука по «Аталанте» летом хочет покинуть команду

23 Апреля 2024 • 11:59 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Он не обосновался в Италии, об этом сообщает издание Tuttoatalanta.

По версии источника, нигерийский форвард не смог освоиться в Италии. За два сезона в Бергамо Лукман забил всего лишь 24 мяча во всех турнирах. Уже известно, если летом на футболиста поступит хорошее предложение, то не вызывает никаких сомнений, что Лукман попросит отпустить его.

Контракт нападающего с «Аталантой» истекает через два года, это говорит о том, что это будет последнее лето, когда Лукмана можно будет продать за хорошие деньги. До «Аталанты» Лукман защищал цвета английского «Лестера».

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