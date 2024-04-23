«Милан» выбрал нападающего на замену Жиру

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид пользуется спросом в итальянском чемпионате. Как сообщает аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник, заполучить канадца в свои ряды хочет «Милан».

«Россонери» рассматривают Дэвида в качестве замены опытному французу Оливье Жиру, который с большой долей вероятности покинет команду в конце сезона. Контракт Джонатана с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий провел 29 матчей. Дэвид отметился 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами.