Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах с «Интером»

Лучший нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, как проходят переговоры с руководством клуба о новом трудовом соглашении.

«Мы хотим договориться с клубом. Надеюсь, что все получится. Сейчас я очень рад, время отметить чемпионство», - приводятся слова аргентинского форварда в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Лаутаро защищает цвета миланского гранда с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 29 матчей, записав себе в актив 23 забитых мяча и две голевые передачи.