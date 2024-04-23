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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах с «Интером»

23 Апреля 2024 • 10:28 Комментировать

Лучший нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, как проходят переговоры с руководством клуба о новом трудовом соглашении.

«Мы хотим договориться с клубом. Надеюсь, что все получится. Сейчас я очень рад, время отметить чемпионство», - приводятся слова аргентинского форварда в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Лаутаро защищает цвета миланского гранда с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 29 матчей, записав себе в актив 23 забитых мяча и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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