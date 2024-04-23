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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера» высказался о контрактах Лаутаро Мартинеса и Бареллы

23 Апреля 2024 • 10:14 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
27.04 16:00

Спортивные директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио прокомментировал ситуацию с контрактами двух ключевых футболистов. Речь идёт о нападающем Лаутаро Мартинесе и полузащитнике Николо Барелле.

«Мы хотим завершить продление Лаутаро к началу следующего сезона. Мы хотим поскорее всё закончить. У нас есть подобные планы не только относительно Мартинеса. Мы также хотим как можно скорее заключить новый контракт с Николо Бареллой», – приводит слова Аусилио журналист Фабрицио Романо.

Лаутаро в этом сезоне забил 23 гола в чемпионате Италии и помог «Интеру» завоевать золотые медали Серии А. Действующий контракт аргентинца с «нерадзурри» истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пьеро Аусилио Лаутаро Мартинес Николо Барелла ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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