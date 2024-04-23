Спортивный директор «Интера» высказался о контрактах Лаутаро Мартинеса и Бареллы

Спортивные директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио прокомментировал ситуацию с контрактами двух ключевых футболистов. Речь идёт о нападающем Лаутаро Мартинесе и полузащитнике Николо Барелле.

«Мы хотим завершить продление Лаутаро к началу следующего сезона. Мы хотим поскорее всё закончить. У нас есть подобные планы не только относительно Мартинеса. Мы также хотим как можно скорее заключить новый контракт с Николо Бареллой», – приводит слова Аусилио журналист Фабрицио Романо.

Лаутаро в этом сезоне забил 23 гола в чемпионате Италии и помог «Интеру» завоевать золотые медали Серии А. Действующий контракт аргентинца с «нерадзурри» истекает летом 2026 года.