Моуринью: «Впереди у меня ещё долгая карьера»

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что пока не планирует завершать свою тренерскую карьеру.

«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня ещё долгая карьера», — цитирует Моуринью The Telegraph.

Напомним, Моуринью два раза выигрывал Лигу чемпионов с «Интером» и «Порту». Также португалец становился трёхкратным победителем чемпионата Англии с «Челси» и триумфатором испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Кроме того, он успел поработать в лондонском «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома», которую он покинул в январе по ходу текущего сезона.