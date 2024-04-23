Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко оценил работу Пиоли в «Милане»

23 Апреля 2024 • 07:26 Комментировать

Экс-игрок «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о работе главного тренера «россонери» Стефано Пиоли.

«Стефано – это тренер, который принес большой успех «Милану», он написал историю. В этом сезоне команда была конкурентоспособной, однако «Интер» провел классный сезон», - передает слова Шевченко Milan News.

В последнем матче «Милан» встречался с «Интером». Подопечные Пиоли потерпели поражение со счетом 1:2. Этот успех позволил «нерадзурри» досрочно выиграть чемпионат Италии.

После 33 туров «Милан» с 69 баллами занимает второе место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Стефано Пиоли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
07:26 · Италия. Серия А
Шевченко оценил работу Пиоли в «Милане»
07:20 · Италия. Серия А
Шевченко назвал главную слабость звезды «Милана» Леау
04:32 · Италия. Серия А
Димарко: «В начале карьеры я боялся, что не смогу играть в футбол, а теперь праздную вторую звезду с «Интером»
04:19 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Честно говоря, мы обсуждали наше чемпионство в дерби ещё два месяца назад»
04:08 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, как брат Филиппо помог ему добиться успехов
03:27 · Италия. Серия А
Маротта – о трансферах «Интера»: «Мы должны продолжать использовать нашу эффективную модель»
03:11 · Италия. Серия А
​Дюмфрис о Скудетто: «Это прекрасно»
02:42 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Симоне Индзаги невероятен»
01:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» – о новом контракте Индзаги: «Мы встретимся в ближайшие дни»
01:38 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Более чем заслуженный Скудетто»
01:24 · Италия. Серия А
Димарко: «Ждите меня на площади Дуомо!»
01:16 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, что думает о чемпионстве «Интера»
01:13 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Я в порядке и команда в порядке»
01:01 · Италия. Серия А
Маротта: «Индзаги – не просто хороший тренер, а настоящий победитель»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку
Все новости
Рекомендуем