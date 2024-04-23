Шевченко оценил работу Пиоли в «Милане»

Экс-игрок «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о работе главного тренера «россонери» Стефано Пиоли.
«Стефано – это тренер, который принес большой успех «Милану», он написал историю. В этом сезоне команда была конкурентоспособной, однако «Интер» провел классный сезон», - передает слова Шевченко Milan News.
В последнем матче «Милан» встречался с «Интером». Подопечные Пиоли потерпели поражение со счетом 1:2. Этот успех позволил «нерадзурри» досрочно выиграть чемпионат Италии.
После 33 туров «Милан» с 69 баллами занимает второе место в турнирной таблице.
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