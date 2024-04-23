Шевченко назвал главную слабость звезды «Милана» Леау

«Рафаэл обладает огромным талантом. Но ему не хватает стабильности на протяжении сезона. Его игра должна улучшаться, ему нужно тянуть команду на своих плечах, как это делают все чемпионы. У Леау есть все, чтобы творить историю «Милана», - передает слова украинца Milan News.