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Шевченко назвал главную слабость звезды «Милана» Леау

23 Апреля 2024 • 07:20 Комментировать

Экс-нападающий лондонского «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о форварде «россонери» Рафаэле Леау.

«Рафаэл обладает огромным талантом. Но ему не хватает стабильности на протяжении сезона. Его игра должна улучшаться, ему нужно тянуть команду на своих плечах, как это делают все чемпионы. У Леау есть все, чтобы творить историю «Милана», - передает слова украинца Milan News.

В последнем матче «Милан» потерпел поражение от «Интера» со счетом 1:2.

Леау принял участие в 29 матчах текущего сезона Серии А. 24-летний португалец забил семь голов и сделал девять результативных передач.

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Андрей Шевченко Милан Рафаэл Леау ещё теги
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