​Дзанетти: «Более чем заслуженный Скудетто»

Миланский «Интер» досрочно, за пять туров до конца чемпионата, выиграл чемпионский титул, это случилось после победы над «Миланом». Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал эту победу, он считает, что его коллектив целиком заслужил этот титул.

- Это прекрасный вечер для всего нашего сообщества, моё почтение тренеру и игрокам. Провели невероятный сезон и взяли вторую звезду - она навсегда останется в истории клуба. Мы заслужили эту победу с самого начала чемпионата, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

В предыдущий раз миланский «Интер» становился чемпионом страны в 2021 году.