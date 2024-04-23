Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти: «Более чем заслуженный Скудетто»

23 Апреля 2024 • 01:38 Комментировать

Миланский «Интер» досрочно, за пять туров до конца чемпионата, выиграл чемпионский титул, это случилось после победы над «Миланом». Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал эту победу, он считает, что его коллектив целиком заслужил этот титул.

- Это прекрасный вечер для всего нашего сообщества, моё почтение тренеру и игрокам. Провели невероятный сезон и взяли вторую звезду - она навсегда останется в истории клуба. Мы заслужили эту победу с самого начала чемпионата, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

В предыдущий раз миланский «Интер» становился чемпионом страны в 2021 году.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Хави получил предложение от нового клуба «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Зидан близок к возвращению - назван клуб
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Болонья Болонья
1
3
2.40 3.15 3.35
Видео
Окончен
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
1
2
3.90 3.65 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
01:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» – о новом контракте Индзаги: «Мы встретимся в ближайшие дни»
01:38 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Более чем заслуженный Скудетто»
01:24 · Италия. Серия А
Димарко: «Ждите меня на площади Дуомо!»
01:16 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, что думает о чемпионстве «Интера»
01:13 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Я в порядке и команда в порядке»
01:01 · Италия. Серия А
Маротта: «Индзаги – не просто хороший тренер, а настоящий победитель»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку
00:46 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Нужно думать о следующем матче»
00:36 · Италия. Серия А
Президент «Интера»: «Индзаги стал для нас настоящим подарком»
00:28 · Италия. Серия А
Адли: «Мелкие детали решили не в нашу пользу»
00:26 · Италия. Серия А
Чалханоглу высказался о чемпионстве «Интера»
00:17 · Италия. Серия А
«Интер» выиграл Серию А за пять туров до финиша – повторение рекорда
00:09 · Италия. Серия А
Индзаги обошёл Моуринью по выигранным трофеям с «Интером» – выше только два тренера
00:00 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес – о чемпионстве «Интера»: «Мне хочется плакать»
22 Апреля
23:54 · Италия. Серия А
«Интер» стал 20-кратным чемпионом Италии
Все новости
Рекомендуем