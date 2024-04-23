Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес – о чемпионстве «Интера»: «Мне хочется плакать»

23 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать
Милан
1:2
Интер Милан
окончен

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после завоевания чемпионства с командой.

«Нерадзурри» обеспечили себе чемпионское звание после победы в миланском дерби (2:1). Отрыв «Интера» от ближайшего преследователя – всё того же «Милана» – увеличился до 17 очков за пять туров до финиша.

«Мне хочется плакать. Мы заслужили это. Нам ещё никогда не удавалось выиграть скудетто в дерби, и теперь мы это сделали. Сейчас весь стадион принадлежит нам.

Мой контракт? Надеюсь, я договорюсь с клубом, а пока я буду наслаждаться праздником. Мы хотим продолжать выигрывать трофеи», – передаёт журналист Николо Скира комментарии Лаутаро Мартинеса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
00:17
«Интер» выиграл Серию А за пять туров до финиша – повторение рекорда
00:09
Индзаги обошёл Моуринью по выигранным трофеям с «Интером» – выше только два тренера
00:00
Лаутаро Мартинес – о чемпионстве «Интера»: «Мне хочется плакать»
22 Апреля
23:54
«Интер» стал 20-кратным чемпионом Италии
23:50
«Милан» проиграл дерби «Интеру» в шестой раз подряд
23:16
Только три игрока за последние 20 лет проводили дебютный сезон в «Интере» результативнее Тюрама
22:39
«Интер» минимально обыгрывает «Милан» после первого тайма 1
21:15
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:58
Гуллит: «Милан» сделает всё, чтобы не проиграть «Интеру» 1
20:53
Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера»
15:58
«Интер» станет чемпионом Италии в понедельник при одном условии
12:45
Ставка и прогноз на матч Милан — Интер чемпионата Италии — 22 апреля 2024
09:18
Милан - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03:06
Интересный прогноз и ставка на матч Милан – Интер Милан чемпионата Италии – 22 апреля 2024
00:17
​Альбертини: «Милан» должен обыгрывать «Интер»
21 Апреля
23:30
Шевченко: «Пусть «Милан» даст всё в дерби»
19:28
Прогноз на точный счёт матча Милан — Интер Серии А — 22 апреля 2024
18:14
Симоне Индзаги подтвердил, что останется в «Интере»
15:56
Пиоли отказался обсуждать своё будущее в «Милане»
13:22
Президент «Интера» рассказал о будущем Индзаги в команде
03:09
Де Лаурентис дождётся ответа Конте, прежде чем назначать в «Наполи» другого тренера
01:40
Хави попал в шорт-лист итальянского топ-клуба
01:15
«Милан» пытался перехватить тренера у «Ювентуса», но не смог 1
20 Апреля
02:51
Пиоли будет уволен из «Милана» 1
00:18
Маротта: «Предстоящее миланское дерби может стать историческим»
19 Апреля
22:45
«Милан» может заменить Пиоли на португальского тренера
17 Апреля
18:55
«Интер» не стал чемпионом, но уже планирует праздник
02:37
Дюмфрис может покинуть «Интер» летом только при одном условии
16 Апреля
22:24
«Милан» принял решение по будущему капитана Калабрии
10:42
Гендиректор «Милана» Фурлани рассказал подробности о сделке по Зиркзее
08:58
«Милан» прекратил переговоры с Конте 1
15 Апреля
16:19
Индзаги рассказал, когда обсудит новый контракт с руководством «Интера»
01 Апреля
16:05
Пиоли: «Не думаю, что отставание в 14 очков от «Интера» отражает реальность» 1
28 Марта
04:15
Калабрия: «Пока рано говорить о второй звезде «Интера»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Хави получил предложение от нового клуба «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Болонья Болонья
1
3
2.15 3.20 3.45
Видео
Окончен
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
1
2
2.90 3.55 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
00:28 · Италия. Серия А
Адли: «Мелкие детали решили не в нашу пользу»
00:26 · Италия. Серия А
Чалханоглу высказался о чемпионстве «Интера»
00:17 · Италия. Серия А
«Интер» выиграл Серию А за пять туров до финиша – повторение рекорда
00:09 · Италия. Серия А
Индзаги обошёл Моуринью по выигранным трофеям с «Интером» – выше только два тренера
00:00 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес – о чемпионстве «Интера»: «Мне хочется плакать»
22 Апреля
23:54 · Италия. Серия А
«Интер» стал 20-кратным чемпионом Италии
23:50 · Италия. Серия А
«Милан» проиграл дерби «Интеру» в шестой раз подряд
23:42 · Италия. Серия А
Щесны хочет остаться в «Ювентусе» – новый контракт пока не согласован
23:16 · Италия. Серия А
Только три игрока за последние 20 лет проводили дебютный сезон в «Интере» результативнее Тюрама
22:39 · Италия. Серия А
«Интер» минимально обыгрывает «Милан» после первого тайма 1
22:36 · Италия. Серия А
Де Росси прокомментировал поражение «Ромы» от «Болоньи»
22:10 · Италия. Серия А
На Пиоли нацелился ещё один клуб Серии А
21:34 · Италия. Серия А
«Рома» проиграла в Серии А впервые с 10 февраля
21:32 · Италия. Серия А
«Болонья» уверенно обыграла «Рому» в споре за четвёртое место 1
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем