Лаутаро Мартинес – о чемпионстве «Интера»: «Мне хочется плакать»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после завоевания чемпионства с командой.

«Нерадзурри» обеспечили себе чемпионское звание после победы в миланском дерби (2:1). Отрыв «Интера» от ближайшего преследователя – всё того же «Милана» – увеличился до 17 очков за пять туров до финиша.

«Мне хочется плакать. Мы заслужили это. Нам ещё никогда не удавалось выиграть скудетто в дерби, и теперь мы это сделали. Сейчас весь стадион принадлежит нам.

Мой контракт? Надеюсь, я договорюсь с клубом, а пока я буду наслаждаться праздником. Мы хотим продолжать выигрывать трофеи», – передаёт журналист Николо Скира комментарии Лаутаро Мартинеса.