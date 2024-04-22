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Щесны хочет остаться в «Ювентусе» – новый контракт пока не согласован

22 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны намерен продолжить выступления в команде.

Нынешний договор поляка рассчитан до 2025 года, и «Ювентус», как известно, хотел бы продлить соглашение с сокращением зарплаты. По обновлённым сведениям журналиста Николо Скиры, 34-летний вратарь хочет остаться в туринском клубе, однако условия нового контракта пока не согласованы.

В текущем сезоне Войцех Щесны провёл 31 поединок за команду Массимилиано Аллегри в Серии А, пропустив 25 голов и 14 раз сыграв «на ноль». Польский голкипер представляет цвета «бьянконери» с момента перехода из лондонского «Арсенала» в июле 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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