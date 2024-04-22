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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси прокомментировал поражение «Ромы» от «Болоньи»

22 Апреля 2024 • 22:36 Комментировать
Рома
1:3
Болонья

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал неудачу своей команды в поединке с «Болоньей» (1:3).

Римляне имели возможность вплотную подобраться к верхней четвёрке Серии А, но уступили прямому конкуренту в родных стенах. Для «волков» это лишь второе поражение в чемпионате под руководством де Росси, сменившего Жозе Моуринью в январе.

«Сегодня мы выглядели хуже, чем обычно, но во многом это можно считать заслугой «Болоньи», которая показывает отличную игру. Поздравляю Тьяго Мотту, его команда полностью заслужила победу. У меня нет претензий к моим игрокам, я могу лишь поблагодарить их», – приводит журналист Николо Скира слова де Росси.

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