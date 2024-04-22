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Чемпионат Италии. Серия А

На Пиоли нацелился ещё один клуб Серии А

22 Апреля 2024 • 22:10 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может продолжить работу в другом клубе Серии А.

Как стало известно на прошлой неделе, наставник вряд ли продолжит работу в «Милане» после завершения текущего сезона. Интерес к Пиоли приписывается «Наполи», который ведёт поиски нового рулевого, однако, по информации Footmercato, за 58-летнего специалиста также готова поспорить «Болонья», чей нынешний тренер Тьяго Мотта с высокой вероятностью займёт пост в «Ювентусе» грядущим летом.

Стефано Пиоли уже возглавлял «Болонью» в период с октября 2011 по январь 2014 года. Свою нынешнюю должность в «Милане» он занимает с 2019 года.

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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