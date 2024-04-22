«Рома» проиграла в Серии А впервые с 10 февраля

Почти два с половиной месяца римская «Рома» не проигрывала в рамках итальянской Серии А. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Вечером понедельника римляне уступили дома «Болонье» (1:3) и отстали от четвёртого места на семь очков.

Так, последнее поражение до 22 апреля у «Ромы» в рамках итальянского первенства было аж 10 февраля. В тот день столичный клуб проиграл будущему чемпиону страны – «Интеру» (2:4). С тех пор в 13 матчах во всех турнирах «Рома» проиграла лишь раз – в ответном матче 1/8 Лиги Европы против «Брайтона» в гостях (0:1).

Главным тренером «Ромы» является легенда клуба, бывший хавбек Даниэле де Росси.