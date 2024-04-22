«Болонья» уверенно обыграла «Рому» в споре за четвёртое место

«Рома» с «Болоньей» играли в одном из центральных матчей тура. Команды входят в пятёрку лучших в Серии А. Встреча получилась упорной без явного перевеса одной из сторон, а победил коллектив, который шикарно реализовал свои моменты. Уже на 14-й минуте подача с левого фланга от Рикардо Калафьори, и Уссама эль-Аззузи боковыми ножницами вогнал мяч в сетку рикошетом от правой стойки - 0:1. Римляне стреляли мимо ворот в хороших моментах, а в концовке тайма со штрафного метров с 25 едва не пропустили снова. Это Алексис Салемакерс перебросил стенку и попал в перекладину. Тут же подача Салемакерса слева, эль-Аззузи головой оставил мяч Джошуа Зиркзее, который просто расстрелял ворота - 0:2.

Стефан эль-Шаарави с подборе с линии штрафной должен был забивать, но на ленточке защитник подставил голову. Лоренцо Пеллегрини справа доставил мяч в штрафную, и Сердар Азмун только с третьей попытки переиграл вратаря - 1:2. В ответ Зиркзее бросил в отрыв Салемакерса, который с линии штрафной перебросил кипера - 1:3. На 90-й минуте Сантьяго Кастро сделал счет разгромным, но гол отменили - вне игры.

«Болонья» идёт четвёртой и может попытаться опередить «Ювентус». Соперник идёт следом с отставанием в семь очков.