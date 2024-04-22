Азмун забил за «Рому» впервые с февраля

Иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун забил за свой клуб впервые с февраля. Вечером понедельника Сердар поразил ворота «Болоньи» в очном матче команд в рамках Серии А. Отличился иранец на 56-й минуте встречи.

Это первый за более чем два месяца гол Азмуна на клубном уровне. Последний до 22 апреля датирован 18 февраля, тогда «Рома» играла против «Фрозиноне» в рамках чемпионата Италии и учинила разгром команде соперника – 3:0.

Текстовую трансляцию игры «Рома» - «Болонья» проводит наш портал. Вскоре после гола Азмуна римляне опять пропустили, теперь на табло горит счёт 3:1 в пользу гостей из Болоньи.