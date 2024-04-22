«Болонья» сенсационно ведёт у «Ромы» после первого тайма

В эти минуты вечера понедельника проходит поединок Серии А между «Ромой» и «Болоньей». Команда гостей сенсационно выигрывает первую половину игры с уверенным счётом – 2:0.

На 14-й минуте счёт открыл Уссама эль-Аззузи, гол в раздевалку римлянам на 45-й минуте забил Джошуа Зиркзее.

В турнирной таблице реального времени «Болонья» отрывается от «Ромы» аж на семь баллов. Напомним, что идёт поединок между прямыми конкурентами, римляне занимают пятое место с 55 баллами, а «Болонья» без учёта возможной победы – четвёртое с 59. Отметим, что на прошлой неделе в четверг хозяева играли в Лиге Европы ответный матч четвертьфинала турнира с «Миланом».

Текстовую трансляцию второго тайма можно наблюдать на нашем портале.