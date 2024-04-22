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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро – главный тренер «Удинезе» официально

22 Апреля 2024 • 15:48 Комментировать
Удинезе
...
Рома
25.04 21:00

Как и ожидалось, новым главным тренером «Удинезе» стал Фабио Каннаваро. 50-летний специалист подписал краткосрочный контракт – до конца июня текущего года.

Ранее «Удинезе» объявил об отставке Габриэле Чоффи с поста рулевого команды. Произошло это спустя два дня после поражения команды от «Вероны».

«Удинезе» в этом сезоне борется за выживание. Прямо сейчас фриульцы не располагаются в зоне вылета Серии А только за счёт перевеса над «Фрозиноне» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Ближайший матч «Удинезе» проведёт 25 апреля – это будет доигровка против «Ромы». Недавно игра между командами была остановлена по ходу второго тайма при счёте 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фабио Каннаваро

Новости по матчу

Сегодня, 22 Апреля
14:50
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21 Апреля
23:12
Фабио Каннаваро возглавит команду Серии А
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УДИНЕЗЕ РОМА
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