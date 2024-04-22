Как и ожидалось, новым главным тренером «Удинезе» стал Фабио Каннаваро. 50-летний специалист подписал краткосрочный контракт – до конца июня текущего года.

Ранее «Удинезе» объявил об отставке Габриэле Чоффи с поста рулевого команды. Произошло это спустя два дня после поражения команды от «Вероны».

«Удинезе» в этом сезоне борется за выживание. Прямо сейчас фриульцы не располагаются в зоне вылета Серии А только за счёт перевеса над «Фрозиноне» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Ближайший матч «Удинезе» проведёт 25 апреля – это будет доигровка против «Ромы». Недавно игра между командами была остановлена по ходу второго тайма при счёте 1:1.