Поражение от «Вероны» (0:1) стало фатальным для Габриэле Чоффи. «Удинезе» объявил об отставке специалиста с поста главного тренера. При этом фриульцы поблагодарили Чоффи за его работу и пожелали удачи в будущем.

Ранее в прессе появилась информация о том, что новым главным тренером «Удинезе» станет Фабио Каннаваро.

«Удинезе» сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Находящийся в зоне вылета «Фрозиноне» команда опережает только по дополнительным показателям.

В четверг, 25 апреля, «Удинезе» доиграет матч с «Ромой», который недавно был прерван по ходу второго тайма при счёте 1:1.