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Чемпионат Италии. Серия А

Лотито: «Будущее Иммобиле в «Лацио» решится в июне»

22 Апреля 2024 • 14:47 Комментировать
Лацио
...
Верона
27.04 21:45

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито высказался насчёт будущего нападающего Чиро Иммобиле, который является лучшим бомбардиром в истории команды. У итальянца есть контракт до 2026 года, но ходят слухи, что «бьянкочелести» могут расстаться с форвардом уже ближайшим летом.

«Будущее Иммобиле решится в июне. Между нами нет никаких проблем, так как мы всё друг другу прояснили», – цитирует Лотито Il Messagero.

34-летний Иммобиле забил всего 6 голов в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Чиро на протяжение 6 сезонов забивал минимум 15 голов в чемпионате, но в последних двух кампаниях показатели результативности получились ниже нормы.

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