Титов сделал прогноз на дерби «Милан» - «Интер»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о центральном матче 33-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером».

«У «Милана» гигантские проблемы в обороне. Многие травмированы, Тиав получил дисквалификацию. Там будет чуть ли не проходной двор. Моя ставка - «Интер» не проиграет, а обе команды забьют», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Миланское дерби состоится на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 22 апреля, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.