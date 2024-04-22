Рабио интересен двум клубам АПЛ

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио находится на радаре у двух клубов Английской премьер-лиги, которые принимали участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Если верить Calciomercato, француз интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Источник сообщает, что манкунианцы и «сороки» попытаются заполучить Рабио, если тот откажется подписывать новый контракт с «Ювентусом». Действующее соглашение полузащитника с командой Массимилиано Аллегри истекает ближайшим летом.

Рабио и раньше был интересен «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы не смогли договориться с французом по личным условиям, так как игрок просил слишком большую зарплату.