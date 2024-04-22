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Рабио интересен двум клубам АПЛ

22 Апреля 2024 • 12:04 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио находится на радаре у двух клубов Английской премьер-лиги, которые принимали участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Если верить Calciomercato, француз интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Источник сообщает, что манкунианцы и «сороки» попытаются заполучить Рабио, если тот откажется подписывать новый контракт с «Ювентусом». Действующее соглашение полузащитника с командой Массимилиано Аллегри истекает ближайшим летом.

Рабио и раньше был интересен «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы не смогли договориться с французом по личным условиям, так как игрок просил слишком большую зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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