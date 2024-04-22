Новое имя в списке претендентов на должность тренера «Милана»

Итальянский «Милан» может расстаться с главным тренером Стефано Пиоли, команда вылетела из Лиги Европы и этого ему, похоже, не простят, ведь ожидания были как минимум на финал.

Потому вся Италия активно обсуждает последние новости на эту тему, а сейчас стало известно о новой интриге - руководство «Милана» решило попробовать пригласить бывшего тренера «Реала» и «Манчестер Сити», чилийца Мануэля Пеллегрини. Об этом сообщает pianetamilan.it.

Насколько серьёзны намерения, пока неясно, но руководство клуба во главе с Джорджо Фурлани считает, что Пеллегрини сможет создать оптимальный сплав опыта и молодости в команде.