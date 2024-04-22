​Альбертини: «Почему «Милан» не приглашает де Дзерби?»

Бывший игрок итальянского «Милана» Деметрио Альбертини вопрошает, почему среди потенциальных соискателей должности наставника «Милана» нет итальянских фамилий. Он не сомневается в том, что в его стране есть таланты и даже называет имена - например, Роберто де Дзерби.

- Я не вижу итальянских имён и мне очень жаль, потому что в стране, безусловно, есть таланты. Я думаю про Роберто де Дзерби, я был бы счастлив увидеть его у руля «Милана». У него есть всё, чтобы добиться успеха, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.

Сейчас Роберто де Дзерби тренирует английский «Брайтон».