​Итальянский журналист: «Ибрагимовичу не нужны ни Фонсека, ни Лопетеги»

Итальянский журналист Альфредо Педулла порассуждал на тему возможной смены тренера в «Милане». Он считает, что если решение будет принимать Златан Ибрагимович, то он не станет обращать своё внимание на таких специалистов, как Хулен Лопетеги или Паулу Фонсека. Ибрагимович, считает Педулла, будет искать тренера с мировым именем.

- Я не думаю, что Ибрагимович, если его слово будет решающим, заинтересуется такими тренерами, как Лопетеги или Фонсека. Ему нужен топ-специалист, а эти ребята, при всём к ним уважении, таковыми не являются, - цитирует слова Педуллы pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.