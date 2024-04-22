Нападающий Пауло Дибала не планирует оставаться в «Роме». После отставки Жозе Моуринью аргентинец не испытывает оптимизма по поводу спортивного проекта в итальянской столице, поэтому летом он сменит клубную прописку.

Выкупить Дибалу у «Ромы» можно за 12 миллионов евро, что делает его привлекательным вариантом по усилению атаки для многих клубов. И тут на арену выходит «Барселона», желающая усилить состав без больших вложений. Согласно данным TodoFichajes, у «сине-гранатовых» уже имеется договорённость с 30-летним Дибалой о контракте на четыре сезона. Впрочем, всё ещё нужно оформить. Каталонцы в ближайшее время планируют ускорить этот процесс, отмечает источник.