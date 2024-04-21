«Аталанта» включилась в борьбу за Лигу чемпионов, обыграв «Монцу»

В 33-м туре Серии А встретились «Монца» и «Аталанта». Первый тайм прошёл в обоюдных атаках, и в основном голкиперы справлялись с ударами по их воротам. В итоге счет был открыт после стандарта. Навес с углового, и у линии вратарской Шарль де Кетеларе головой пробил под перекладину - 0:1. На 72-й минуте Эль Билал Туре и Адемола Лукман построили быструю атаку и после перепасовки малиец стрельну в правый верхний угол - 0:2. В концовке Даниэль Мальдини проник в центр слева и со средней дистанции попал в дальнюю часть ворот - 1:2.
«Аталанта» всего в очке от зоны Лиги чемпионов. Соперник - 11-й. Алексей Миранчук смотрел футбол со скамейки запасных.
Протокол игры
|44'Де Кетеларе Шарль (0:1)
|72'Туре Эль Билал (0:2)
|(1:2) Мальдини Даниэль89'
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле• 3'Иццо Армандо 66'78' (Кальдирола Лука (78') •Мари Пабло•Кирьякопулос Георгиос65' (Мальдини Даниэль (65') •Бондо Уоррен• 90'Гальярдини Роберто79' (Коломбо Лоренцо (79') •Кольпани Андреа54' (Карбони Валентин (54') •Пессина Маттео•Дзербин Алессио•Джурич Милан II79' (Д'Амброзио Данило (79')
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл68' (Де Рон Мартен (68') •Хин Исак• 90'Колашинац Сеад•Хольм Эмиль28' (Хатебур Ханс (28') •Баккер Митчел46' (Руджери Маттео (46') •Пашалич Марио•Эдерсон Хонорато68' (Джимсити Берат (68') • 83'Де Кетеларе Шарль64' (Копмейнерс Тëн (64') •Туре Эль Билал•Лукман Адемола
21 апреля. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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