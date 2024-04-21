«Аталанта» включилась в борьбу за Лигу чемпионов, обыграв «Монцу»

В 33-м туре Серии А встретились «Монца» и «Аталанта». Первый тайм прошёл в обоюдных атаках, и в основном голкиперы справлялись с ударами по их воротам. В итоге счет был открыт после стандарта. Навес с углового, и у линии вратарской Шарль де Кетеларе головой пробил под перекладину - 0:1. На 72-й минуте Эль Билал Туре и Адемола Лукман построили быструю атаку и после перепасовки малиец стрельну в правый верхний угол - 0:2. В концовке Даниэль Мальдини проник в центр слева и со средней дистанции попал в дальнюю часть ворот - 1:2.

«Аталанта» всего в очке от зоны Лиги чемпионов. Соперник - 11-й. Алексей Миранчук смотрел футбол со скамейки запасных.