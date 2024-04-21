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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» включилась в борьбу за Лигу чемпионов, обыграв «Монцу»

21 Апреля 2024 • 23:45 Комментировать
Монца
1:2
Аталанта
окончен

В 33-м туре Серии А встретились «Монца» и «Аталанта». Первый тайм прошёл в обоюдных атаках, и в основном голкиперы справлялись с ударами по их воротам. В итоге счет был открыт после стандарта. Навес с углового, и у линии вратарской Шарль де Кетеларе головой пробил под перекладину - 0:1. На 72-й минуте Эль Билал Туре и Адемола Лукман построили быструю атаку и после перепасовки малиец стрельну в правый верхний угол - 0:2. В концовке Даниэль Мальдини проник в центр слева и со средней дистанции попал в дальнюю часть ворот - 1:2.

«Аталанта» всего в очке от зоны Лиги чемпионов. Соперник - 11-й. Алексей Миранчук смотрел футбол со скамейки запасных.

Протокол игры  
Монца1:2Аталанта
  44'Де Кетеларе Шарль (0:1)
  72'Туре Эль Билал (0:2)
(1:2) Мальдини Даниэль89'  
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле  3'Иццо Армандо  66' 78' (Кальдирола Лука ( 78') Мари ПаблоКирьякопулос Георгиос 65' (Мальдини Даниэль ( 65') Бондо Уоррен  90'Гальярдини Роберто 79' (Коломбо Лоренцо ( 79') Кольпани Андреа 54' (Карбони Валентин ( 54') Пессина МаттеоДзербин АлессиоДжурич Милан II 79' (Д'Амброзио Данило ( 79')
Запасные: Феррарис АндреаСоррентино АлессандроПерейра Педру IIВиньято СамуэлеГори СтефаноКарбони АндреаДонати Джулио
Карнесекки МаркоТолой Рафаэл 68' (Де Рон Мартен ( 68') Хин Исак  90'Колашинац СеадХольм Эмиль 28' (Хатебур Ханс ( 28') Баккер Митчел 46' (Руджери Маттео ( 46') Пашалич МариоЭдерсон Хонорато 68' (Джимсити Берат ( 68'  83') Де Кетеларе Шарль 64' (Копмейнерс Тëн ( 64') Туре Эль БилалЛукман Адемола
Запасные: Миранчук АлексейСкамакка ДжанлукаАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанДзаппакоста Давиде
21 апреля. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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