​Однорукий голкипер спас свою команду от поражения в региональном чемпионате Италии

Алессандро Пиги, выступающий за клуб «Вальдадиже» в региональном чемпионате Италии, в 2014 году потерял руку в результате несчастного случая, случайно прикоснувшись к проводам напряжением в 18 тысяч вольт. Врачам пришлось ампутировать руку.

Из уважения к нему руководство клуба не стало разрывать с ним контракт, сочтя, что профессиональная востребованность в нём поможет человеку не пасть духом после такого неприятного инцидента. Никто не собирался ставить Пиги в ворота, но он ездил с командой на все матчи.

И вот так случилось, что его услуги потребовались, когда один из вратарей клуба получил травму, а второго удалили с поля за пару минут до окончания очередного матча с «Веттой». К тому моменту счёт на табло был нулевым, и задачей было сохранить его таковым.

И Пиги справился - причём не просто формально отстояв в рамке, а отразив одной рукой опасный удар со штрафного, сообщает L'Arena.