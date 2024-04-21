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Чемпионат Италии. Серия А

Фабио Каннаваро возглавит команду Серии А

21 Апреля 2024 • 23:12 Комментировать
Удинезе
...
Рома
25.04 21:00

В «Удинезе» готовится смена тренера. После субботнего поражения от «Вероны» с минимальным счётом 0:1 фриульцы решили уволить Габриэле Чоффи. Как сообщает итальянский Sky, следующим рулевым «бело-чёрных» станет Фабио Каннаваро. В понедельник 50-летний специалист прибудет в Удине для подписания контракта.

Каннаваро не имеет тренерской работы уже больше года – в феврале 2023-го он покинул тренерское кресло в «Беневенто».

На текущий момент «Удинезе» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. В зоне вылета команда не находится только за счёт перевеса над «Фрозиноне» по дополнительным показателям.

Ближайший матч «Удинезе» проведёт 25 апреля – это будет доигровка против «Ромы» (недавно игру между командами прервали по ходу второго тайма).

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УДИНЕЗЕ РОМА
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