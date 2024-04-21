«Фиорентина» только в самой концовке дожала главного аутсайдера

Вылетающая в Серию Б «Салернитана» в воскресенье ничего не смогла противопоставить «Фиорентине», которая, как и противник, давно не побеждала в чемпионате Италии. При этом «фиалки» контролировали мяч и постоянно били по воротам, но смогли открыть счет только на 80-й минуте, когда Кристиан Куаме здорово сыграл головой. На пятой добавленной минуте Жонатан Иконе поставил точку - 0:2.
Флорентийцы вышли на девятое место, а противник уже в следующем туре может официально попрощаться с высшей лигой.
Протокол игры
|80'Куаме Кристиан (0:1)
|90'Иконе Жонатан (0:2)
Очоа Гильермо•Пьероцци Никколо•Фасио Федерико•Пирола Лоренцо63' (Пеллегрино Марко (63') •Самбья Саломон84' (Дзаноли Алессандро (84') •Брадарич Домагой•Ленговски Матеуш•Башич Тома 45'84' (Сими Нванкво (84') •Чауна Лум•Кандрева Антонио 60'68' (Мартеджани Агустин (68') •Иквуемеси Чуквубуикем68' (Вайссман Шон (68')
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл82' (Фараони Марко (82') •Мартинес Лукас II• 77'Раньери Лука• 47'Паризи Фабьяно•Лопес Максим 18'70' (Куаме Кристиан (70') •Дункан Альфред82' (Мандрагора Роландо (82') •Иконе Жонатан•Кастровилли Гаэтано70' (Мело Артур (70') •Соттиль Риккардо• 45'Барак Антонин87' (Миленкович Никола (87')
21 апреля. Стадион "Аречи".
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