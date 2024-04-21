«Фиорентина» только в самой концовке дожала главного аутсайдера

Вылетающая в Серию Б «Салернитана» в воскресенье ничего не смогла противопоставить «Фиорентине», которая, как и противник, давно не побеждала в чемпионате Италии. При этом «фиалки» контролировали мяч и постоянно били по воротам, но смогли открыть счет только на 80-й минуте, когда Кристиан Куаме здорово сыграл головой. На пятой добавленной минуте Жонатан Иконе поставил точку - 0:2.

Флорентийцы вышли на девятое место, а противник уже в следующем туре может официально попрощаться с высшей лигой.