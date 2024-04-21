Миранчук не попал в состав на матч против «Монцы»

В воскресенье вечером «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Монцы». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды – он начнёт игру в запасе.

Возможно, решение Джана Пьеро Гасперини связано с тем, что Миранчук выходил с первых минут на игру Лиги Европы против «Ливерпуля» в четверг. В тот вечер россиянин был заменён по ходу второго тайма. «Аталанта» проиграла 0:1, но пробилась в полуфинал, где сыграет против «Марселя».

Матч «Монца» - «Аталанта» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.