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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в состав на матч против «Монцы»

21 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать
Монца
...
Аталанта
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Через 0 ч. 33 мин.

В воскресенье вечером «Аталанта» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Монцы». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды – он начнёт игру в запасе.

Возможно, решение Джана Пьеро Гасперини связано с тем, что Миранчук выходил с первых минут на игру Лиги Европы против «Ливерпуля» в четверг. В тот вечер россиянин был заменён по ходу второго тайма. «Аталанта» проиграла 0:1, но пробилась в полуфинал, где сыграет против «Марселя».

Матч «Монца» - «Аталанта» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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