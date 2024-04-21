​«Лечче» впервые с 2005 года забил два гола за первые 15 минут матча

В итальянском чемпионате проходят матчи 33-го тура Серии А, «Лечче» съездил в Сассуоло, где на прошлой неделе не смог выиграть «Милан». У подопечных же Луки Готти всё получилось, и получилось быстро - уже к пятнадцатой минуте игры «Лечче» вёл со счётом 2:0.

Как оказалось, два мяча за столь короткий промежуток времени с сначала матча «Лечче» забил впервые аж с 2005 года. Тогда это был в игре против «Кальяри».

В следующем туре «Лечче» предстоит сыграть дома против «Монцы», это случится 28 апреля. Сейчас клуб занимает тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.