​Костакурта: «Меня не вдохновляет Лопетеги»

В Италии активно муссируют имена тренеров, которые могут возглавить «Милан» в том случае, если руководство клуба решит расстаться со Стефано Пиоли, который тренирует клуб с 2019 года. Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал фамилию одного из них - испанского специалиста Хулена Лопетеги.

- Меня не греет имя Лопетеги. Я следил за ним, он выиграл Лигу Европы с «Севильей», но там всё было подготовлено для него, работа была проделана до него. Никогда не видел в нём блеска. Я бы позвонил де Дзерби на месте руководства «Милана», - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.