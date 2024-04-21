Баджо: «После завершения карьеры даже не прикасался к мячу»

Знаменитый Роберто Баджо завершил карьеру в 2004 году и с тех пор больше не прикасался к мячу - об этом свидетельствует он сам. В своей карьере Роберто Баджо успел поиграть за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан» и «Интер». В 1993 году он завоевал «Золотой мяч», а годом позже вывел сборную Италии в финал чемпионата мира.

- Двадцать лет как не играю. Это невероятно, но это так. Я не прикасался к мячу вообще. Даже где-нибудь на лужайке. Последним моим матчем была та игра для Папы римского, тогда сыграл и Марадона, - цитирует слова Баджо pianetamilan.it.

Последним клубом Баджо была «Брешия».