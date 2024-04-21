Баджо объяснил, как изменился современный футбол

Бывшая звезда итальянского футбола Роберто Баджо объяснила, как изменился современный футбол по сравнении с временами, когда он блистал на футбольных полях Европы (в 1993-м Баджо, напомним, взял «Золотой мяч». По словам Баджо, в то время акцент делался на работу с мячом:

- Мы всегда играли с мячом. Установка была такой - терять мяч категорически нельзя. Сегодня этот концепт уже изменился, мне кажется, футболу не хватает чуть «уличности», как в наши времена, когда нужны были лишь футбола, ворота и ровная площадка, - цитирует слова Баджо pianetamilan.it.

Баджо закончил свою карьеру в 2004 году.