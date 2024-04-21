«Торино» с «Фрозиноне» не порадовали голами

В воскресенье идущий в середине таблицы «Торино» принимал «Фрозиноне» из зоны вылета. Поединок прошел на равных, а вот из опасных моментов почти и нечего вспомнить. Разве что Дуван Сапата в конце первого тайма чуть неточно пробил головой.
0:0, туринцы остаются девятыми, соперник - делит 17-е место.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен• 87'Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Войвода Мергим76' (Лазаро Валентино (76') •Линетти Кароль• 61'Илич Иван86' (Ловато Маттео (86') •Влашич Никола•Окереке Давид67' (Санабрия Антонио (67') •Сапата Дуван
Турати Стефано•Лирола Поль•Романьоли Симоне•Околи Меме• 83'Цортеа Надир•Валери Эмануэле• 34'Маццителли Лука82' (Джелли Франческо (82') •Барренечеа Энцо•Брешианини Марко78' (Сек Демба (78') •Соуле Матиас88' (Чуни Марвин (88') •Хеддира Валид88' (Рейньер Жезус (88')
21 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Бан пользователя