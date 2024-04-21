«Торино» с «Фрозиноне» не порадовали голами

В воскресенье идущий в середине таблицы «Торино» принимал «Фрозиноне» из зоны вылета. Поединок прошел на равных, а вот из опасных моментов почти и нечего вспомнить. Разве что Дуван Сапата в конце первого тайма чуть неточно пробил головой.

0:0, туринцы остаются девятыми, соперник - делит 17-е место.