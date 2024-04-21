​Роберто Баджо: «Леау должен доказывать в каждом матче, я знаю, что это такое»

Легендарный Роберто Баджо прокомментировал ситуацию португальского нападающего Рафаэла Леау, который слишком часто становится объектом критики. Леау великолепен в одних матчах и совершенно незаметен в других, причём, как назло, это случается в самых ответственных играх.

- Такие, как Леау, должны доказывать и показывать свои качества в каждом матче. Я хорошо знаю это давление, - цитирует слова Баджо pianetamilan.it.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, он перешёл туда из «Лилля». Он стал чемпионом Италии вместе с «Миланом» в 2022 году.