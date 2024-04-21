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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыто будущее звезды «Интера» Лаутаро Мартинеса

21 Апреля 2024 • 07:27 Комментировать

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, судя по всему, продолжит выступления за миланский «Интер». По информации La Gazzetta dello Sport, стороны в ближайшее время подпишут новое трудовое соглашение.

Контракт Лаутаро будет рассчитан на пять лет. Заработная плата составит девять миллионов евро в год. О сделке официально объявят, когда «нерадзурри» гарантируют себе чемпионский титул Серии А.

Мартинес играет за миланский коллектив с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 39 поединках во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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