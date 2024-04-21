«Наполи» выбирает из трёх именитых тренеров

«Наполи» продолжает искать нового главного тренера – шорт-лист сократился до трёх кандидатур.

По окончании сезона клуб покинет Франческо Кальцона, в настоящий момент занимающий должность у руля неаполитанцев. Ранее «Наполи» приписывался интерес ко многим наставникам, однако теперь, по информации Sky Sport, клуб выбирает лишь из трёх вариантов – Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли.

Ныне безработный Конте мог возглавить «партенопейцев» ещё по ходу нынешней кампании, но не пожелал возвращаться к делу до лета. Гасперини связан с «Аталантой» контрактом, рассчитанным до 2025 года, и руководство бергамасков намерено продлить договор. Что касается Пиоли, то он, как ожидается, будет уволен из «Милана» после завершения сезона.