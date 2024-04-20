«Верона» вырвала победу в матче с «Удинезе»

В 33-м туре Серии А встретились «Верона» с «Удинезе», команды, которые находились над зоной вылета с запасом в одно очко. Лукка Лоренцо после подачи углового должен был забивать, но кипер выручил. На 45-й минуте Тейяни Нослин после корнера головой направил мяч в штангу. На 89-й минуте снова каркас ворот помешал футболистам открыть счет. Майкл Фолоруншо ударом головой направил мяч в перекладину. И все же хозяева забили в компенсированное время. Яка Бийол, как и в прошлом эпизоде, проиграл воздушную дуэль, а Диего Коппола поразил цель.
1:0, «Верона» прервала четырехматчевую серию без побед и делит 15-е место, соперник - 17-й.
Протокол игры
|(1:0) Коппола Диего90'
Монтипо Лоренцо•Сентонз Фабьен•Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего•Кабаль Хуан 14'83' (Суслов Томаш (83') •Силва Даниэл59' (Бонаццоли Федерико (59') •Сердар Суат 13'83' (Дуда Ондрей (83') •Митрович Стефан59' (Свидерски Кароль (59') •Фолоруншо Майкл•Лазович Дарко77' (Винагре Рубен (77') •Нослин Тейяни
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли81' (Феррейра Жоау (81') •Камара Хассан•Уолас Соуза• 16'Пайеро Мартин•Самарджич Лазар• 29'Перейра Роберто•Лукка Лоренцо90' (Саксесс Исаак (90')
20 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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