«Верона» вырвала победу в матче с «Удинезе»

В 33-м туре Серии А встретились «Верона» с «Удинезе», команды, которые находились над зоной вылета с запасом в одно очко. Лукка Лоренцо после подачи углового должен был забивать, но кипер выручил. На 45-й минуте Тейяни Нослин после корнера головой направил мяч в штангу. На 89-й минуте снова каркас ворот помешал футболистам открыть счет. Майкл Фолоруншо ударом головой направил мяч в перекладину. И все же хозяева забили в компенсированное время. Яка Бийол, как и в прошлом эпизоде, проиграл воздушную дуэль, а Диего Коппола поразил цель.

1:0, «Верона» прервала четырехматчевую серию без побед и делит 15-е место, соперник - 17-й.