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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» вырвала победу в матче с «Удинезе»

20 Апреля 2024 • 23:40 Комментировать
Верона
1:0
Удинезе

В 33-м туре Серии А встретились «Верона» с «Удинезе», команды, которые находились над зоной вылета с запасом в одно очко. Лукка Лоренцо после подачи углового должен был забивать, но кипер выручил. На 45-й минуте Тейяни Нослин после корнера головой направил мяч в штангу. На 89-й минуте снова каркас ворот помешал футболистам открыть счет. Майкл Фолоруншо ударом головой направил мяч  в перекладину. И все же хозяева забили в компенсированное время. Яка Бийол, как и  в прошлом эпизоде, проиграл воздушную дуэль, а Диего Коппола поразил цель.

1:0, «Верона» прервала четырехматчевую серию без побед и делит 15-е место, соперник - 17-й.

Протокол игры  
Верона1:0Удинезе
(1:0) Коппола Диего90'  
Монтипо ЛоренцоСентонз ФабьенМаньяни ДжанджакомоКоппола ДиегоКабаль Хуан  14' 83' (Суслов Томаш ( 83') Силва Даниэл 59' (Бонаццоли Федерико ( 59') Сердар Суат  13' 83' (Дуда Ондрей ( 83') Митрович Стефан 59' (Свидерски Кароль ( 59') Фолоруншо МайклЛазович Дарко 77' (Винагре Рубен ( 77') Нослин Тейяни
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаКристиан КоррадиАнри ТомаТчатчуа ДжексонТавшан ЭлаисПерилли СимонеСиссе АльфаджоБелахяне Реда
Окойе МадукаПерес НеуэнБийол ЯкаКристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли 81' (Феррейра Жоау ( 81') Камара ХассанУолас Соуза  16'Пайеро МартинСамарджич Лазар  29'Перейра РобертоЛукка Лоренцо 90' (Саксесс Исаак ( 90')
Запасные: Кабаселе КристианДэвис КинанСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоЗемура ДжорданТиквич АнтониоБреннерЭбоселе Фести
20 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Верона

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