Черевченко: Миранчук много работал, чтобы добиться места в старте «Аталанты»

Российский тренер Игорь Черевченко поделился комментарием об игре российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист заявил, что Миранчук много работал, чтобы получить место в основном составе.

— Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе у своего оппонента, стал стабильнее играть и показывать хорошую игру, — приводит слова Черевченко Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко за 31 матч. Отметим, что у команды есть две игры в запасе.