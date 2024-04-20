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Черевченко: Миранчук много работал, чтобы добиться места в старте «Аталанты»

20 Апреля 2024 • 21:15 Комментировать
Монца
...
Аталанта
1 4.00 X 3.70 2 1.88
Через 23 ч. 50 мин.

Российский тренер Игорь Черевченко поделился комментарием об игре российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист заявил, что Миранчук много работал, чтобы получить место в основном составе.

— Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе у своего оппонента, стал стабильнее играть и показывать хорошую игру, — приводит слова Черевченко Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко за 31 матч. Отметим, что у команды есть две игры в запасе.

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Аталанта Игорь Черевченко Алексей Миранчук ещё теги

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