Быстрый гол позволил «Эмполи» одолеть «Наполи»

В 33-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Эмполи», ведущего борьбу за выживание. Пока ещё действующие чемпионы страны почти всё время контролировали мяч, но только два раза до последних минут пробили по воротам. Уже на четвертой минуте аутсайдеры повели после подачи Эммануэля Гьясси и удара головой Альберто Черри. На 36-й минуте Николо Камбьяги зарядил в штангу.
Неаполитанцы заслуженно уступили и идут восьмыми, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Черри Альберто4'
Каприле Элия•Берешиньски Бартош• 58'Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе 54'82' (Какаче Либерато (82') •Грасси Альберто82' (Бастони Симоне (82') •Мале Юссеф•Фаццини Якопо69' (Журковски Шимон (69') •Камбьяги Николо69' (Канчельери Маттео (69') •Черри Альберто20' (Ньянг М'Байе (20')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Жуан Жезус• 37'Натан46' (Маццокки Паскуале (46') •Замбо-Ангисса Андре-Франк89' (Симеоне Джованни (89') •Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео72' (Распадори Джакомо (72') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича72' (Нгонж Сириль (72') 90'
20 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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