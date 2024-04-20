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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Эмполи» одолеть «Наполи»

20 Апреля 2024 • 20:52 Комментировать
Эмполи
1:0
Наполи
окончен

В 33-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Эмполи», ведущего борьбу за выживание. Пока ещё действующие чемпионы страны почти всё время контролировали мяч, но только два раза до последних минут пробили по воротам. Уже на четвертой минуте аутсайдеры повели после подачи Эммануэля Гьясси и удара головой Альберто Черри. На 36-й минуте Николо Камбьяги зарядил в штангу.

Неаполитанцы заслуженно уступили и идут восьмыми, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Эмполи1:0Наполи
(1:0) Черри Альберто4'  
Каприле ЭлияБерешиньски Бартош  58'Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноГьяси ЭммануэльПеццелла Джузеппе  54' 82' (Какаче Либерато ( 82') Грасси Альберто 82' (Бастони Симоне ( 82') Мале ЮссефФаццини Якопо 69' (Журковски Шимон ( 69') Камбьяги Николо 69' (Канчельери Маттео ( 69') Черри Альберто 20' (Ньянг М'Байе ( 20')
Запасные: Марин РэзванСегетти ЯкопоШпенди СтивенКоваленко ВикторГогличидзе СабаДестро МаттиаПеризан СамуэлеКапуто Франческо
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоЖуан Жезус  37'Натан 46' (Маццокки Паскуале ( 46') Замбо-Ангисса Андре-Франк 89' (Симеоне Джованни ( 89') Лоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано Маттео 72' (Распадори Джакомо ( 72') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 72' (Нгонж Сириль ( 72'  90')
Запасные: Голлини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперТраоре ХамедДендонкер ЛеандерКаюсте ЙенсД'Авино Луиджи
20 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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