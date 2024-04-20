Быстрый гол позволил «Эмполи» одолеть «Наполи»

В 33-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Эмполи», ведущего борьбу за выживание. Пока ещё действующие чемпионы страны почти всё время контролировали мяч, но только два раза до последних минут пробили по воротам. Уже на четвертой минуте аутсайдеры повели после подачи Эммануэля Гьясси и удара головой Альберто Черри. На 36-й минуте Николо Камбьяги зарядил в штангу.

Неаполитанцы заслуженно уступили и идут восьмыми, соперник - 15-й.