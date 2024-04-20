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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи – известны условия

20 Апреля 2024 • 17:29 Комментировать

Полузащитник Маттео Гендузи переходит в «Лацио» на полноценной основе. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, римский клуб активировал опцию выкупа 25-летнего Гендузи у «Марселя». Французский клуб гарантировано получит 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов будут заложены в сделку как возможные бонусные выплаты. 

Напомним, что Гендузи перебрался в «Лацио» в конце прошлого лета на правах аренды. С тех пор француз провёл за римский клуб в различных соревнованиях 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре голевых паса на партнёров.

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