«Реал» хочет купить топ-защитника с ценником 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» определился с новой трансферной целью. Как информируют журналисты Tuttosport, руководство «королевского» клуба хочет подписать защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони.

В трансфере соотечественника лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. «Нерадзурри» могут потребовать за переход Бастони около 80 миллионов евро. Его трудовой договор с миланским грандом истекает летом 2028 года.

В текущем сезоне Алессандро провел 33 поединка за итальянский топ-клуб. Защитник записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.