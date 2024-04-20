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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» хочет купить топ-защитника с ценником 80 миллионов евро

20 Апреля 2024 • 10:33 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с новой трансферной целью. Как информируют журналисты Tuttosport, руководство «королевского» клуба хочет подписать защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони.

В трансфере соотечественника лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. «Нерадзурри» могут потребовать за переход Бастони около 80 миллионов евро. Его трудовой договор с миланским грандом истекает летом 2028 года.

В текущем сезоне Алессандро провел 33 поединка за итальянский топ-клуб. Защитник записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

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Реал Мадрид Интер Милан Алессандро Бастони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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