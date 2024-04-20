Грядущим летом «Ювентус» покинут сразу четыре статусных игрока.

Своё пребывание в клубе завершит 33-летний защитник Алекс Сандро, чей контракт подходит к концу и не будет продлён, докладывает Tuttosport. Также ряды «бьянконери» покинет полузащитник Филип Костич, на которого есть спрос в немецкой Бундеслиге. На выход отправится и форвард Аркадиуш Милик, уже сменивший агента. Кроме того, «старая синьора» выставит на продажу нападающего Мойзе Кина.

«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с 64 набранными очками после 33 туров. Во вторник коллектив Массимилиано Аллегри проведёт ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Лацио» (результат первой встречи – 2:0 в пользу туринцев).