Данило объяснил спад «Ювентуса» во второй половине сезона

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал, с чем связан резкий спад команды, начавшийся зимой.

В пятницу коллектив Массимилиано Аллегри допустил очередную осечку, сыграв вничью с «Кальяри» (2:2), при этом для «бьянконери» всё могло закончиться ещё хуже – соперники вели со счётом 2:0 до 61-й минуты.

«Нелегко сохранять стабильность на протяжении всего сезона – на это способны только великие чемпионы. У нас много молодых игроков и новичков, для меня этот сезон тоже складывается не так, как обычно. Есть проблемы и у Адриена [Рабио], но он знает об этом сам. Многое пошло не так – слишком много взлётов и падений для такого клуба, как «Ювентус», – сказал в интервью DAZN Данило.