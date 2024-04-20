«Аталанта» приняла решение по Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может подписать с клубом новый контракт.

Текущий договор специалиста рассчитан до 2025 года. 66-летний наставник интересен статусным клубам, в числе которых фигурировал «Наполи», однако, как сообщает журналист Николо Скира, в «Аталанте» намерены удержать местную легенду. По данным источника, рулевому будет предложен новый трудовой договор до 2026 года с опцией автоматического продления ещё на один год.

Джан Пьеро Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Недавно бергамаски оформили выход в полуфинал Лиги Европы, одолев «Ливерпуль» (3:1 по сумме двух матчей).