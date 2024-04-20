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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» возмутилась решением по матчу с «Удинезе» - заявление клуба

20 Апреля 2024 • 00:28 Комментировать
Рома
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Болонья
1 2.35 X 3.10 2 3.25
22.04 19:30

Недавний матч Серии А между «Удинезе» и «Ромой» был прерван при счёте 1:1 на 72-й минуте, поскольку защитнику римлян Эвану Н’Дика стало плохо. Было решено, что матч будет доигран в четверг, 25 апреля.

«Рома» осталась недовольна принятым решением. Столичный клуб сделал заявление на этот счёт.

«Рома» своими результатами поспособствовала повышению рейтинга и получению Италией пяти путёвок в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Несмотря на это, президент Казини сегодня принял несправедливое решение против «Ромы». Из-за этого команда оказалась в невыгодном положении в преддверии встреч с «Байером» в Лиге Европы, что представляет собой непонятный шаг назад для всей итальянской футбольной системы», - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что «Рома» по-прежнему будет стремиться выступить в сезоне как можно лучше.

Календарь матчей «Ромы» на ближайшее время выглядит так: «Болонья» (22 апреля), «Удинезе» (25 апреля, доигровка), «Наполи» (28 апреля), «Байер» (2 мая).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе

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РОМА БОЛОНЬЯ
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