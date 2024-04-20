Аллегри: «В первом тайме «Ювентус» ошибался везде, где только можно»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча Серии А против «Кальяри» (2:2).

Туринцы уступали со счётом 0:2 к перерыву – «Кальяри» дважды реализовал пенальти. На 61-й минуте Душан Влахович отыграл один мяч, а на 87-й «старая синьора» ушла от поражения благодаря автоголу соперников.

«Мы должны были бороться, но не попали в эту игру и ошибались везде, где только можно. Во втором тайме ситуация улучшилась.

Нельзя так много позволять соперникам. Если не идёт игра – позаботьтесь о том, чтобы хотя бы не пропустить, но мы пропустили дважды. Нам пришлось многое изменить к концу первого тайма», – заявил в интервью Sky Sport Аллегри.